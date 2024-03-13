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Oyuncu Burcu Özberk beyazlar içinde! "Gelin gibi olmuşssun" yorumları yağdı

Oyuncu Burcu Özberk beyazlar içinde! "Gelin gibi olmuşssun" yorumları yağdı Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk bir dergi için kamera karşısına geçti.