Oyuncu Burcu Özberk bornozlu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı

Haber Merkezi

Son dönemin en çok tatil yapan ünlülerinden oyuncu Burcu Özberk, Türkiye'nin yolunu unuttu.

Şu sıralar Fransa'da olan güzel oyuncu, aktif olduğu sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı. Ama bu sefer bornozlu.

BORNOZLU GÜZEL

Her verdiği pozla her paylaştığı gönderiyle gündem olan Özberk, bornozunu giydi; Fransa'da kaldığı yerin balkonunda pozlar verdi.

Özberk'in paylaşımına yine takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Ünlü oyuncu yayınladığı karelere sadece "Ah" yazdı.