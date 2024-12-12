Oyuncu Burcu Özberk'in 35 yaş pozları! Takipçileri fotoğraflara beğeni yağdırdı

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Kendine has güzelliğiyle ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden Burcu Özberk; Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer almıştı.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Özberk, bu defa 35. yaşını kutladı.

"BİR YIL DAHA BİTTİ"

Ünlü oyuncu "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum." sözleriyle doğum günü pozlarını paylaştı.