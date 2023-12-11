Oyuncu Burcu Özberk'in görmediğiniz pozları Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, bu sefer "Bir yaş daha almadan..." diyerek yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Şu sıralar işleri tutmayan oyunculardan Burcu Özberk, en son 'Kraliçe' dizisinde objektif karşısına geçmişti.

Özberk, sosyal medya pozları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Gökhan Alkan ile adı aşk iddialarına karışan güzel oyuncu yine hayranlarını mest etti.

"Katlanarak artsın diye"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yaz pozlarını paylaşarak "Bir yaş daha almadan, kendimle ilgili yeni keşifler yaptığım an’ları paylaşmak istedim. Katlanarak artsın diye" notunu paylaşımına düştü.

Burcu Özberk'e dakikalar içince binlerce beğeni ve yorum geldi.