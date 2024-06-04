Oyuncu Burcu Özberk'ten bikini şov! Takipçileri yorum yapmadan geçmedi Ülke ülke gezip tatil yapan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak kendisine hediye gelen bikiniyi giyerek poz verdi.

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En son Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk, dizisi final yapar yapmaz Türkiye'yi terk etti.

Yurt dışında olan güzel oyuncu Burcu Özberk, tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özberk, takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Siyah bikiniyle poz

Güzel isim, bu sefer de kendisine hediye gelen siyah bikiniyi giyerek şezlongda sere serpe poz verdi.

Burcu Özberk, hem reklam yaptı hem de hayranlarını mest etmeyi yine başardı.

Yeni teklifleri değerlendirme sürecinde olan Özberk, Londra'dan sonra Barcelona'ya gitmiş ve etek-gömlek kombiniyle verdiği pozlarla hayranlarından tam not almıştı.