Oyuncu Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi! Son hali gündem oldu Hepimizin Emir Sarrafoğlu olarak tanıdığı Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Kadın hayranlarının yorum yağdırdığı yakışıklı oyuncu çok beğenildi.

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Uzun zamandır internette yayınlanan bir platforma dizi ve film yapan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sık sık aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Sürekli "Çöktü" yorumlarına maruz kalan Ulusoy, imaj dönüşümüyle olay yarattı.

Geceye Çağatay Ulusoy damgası

Önceki gün bir galaya katılan Çağatay Ulusoy, geceye damga vurdu. Yakışıklı oyuncuya bir bakan bir daha baktı.

Serenay Sarıkaya ile rol aldığı Medcezir ve Hazal Kaya ile birlikte çalıştığı Adını Feriha Koydum projeleriyle büyük bir çıkış yakalayan Ulusoy, sosyal medyada gündem oldu.

"Bu adam çöker mi ya?"

Yakışıklı oyuncunun son halini gören kadın hayranları, yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Ulusoy'un fanları; "Harika", "Çağatay Ulusoy diye uluyacağım" "Bu adam çöker mi ya?", "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu" yorumlarında bulundu.