İtalya'da film çekimi için bulunan Can Yaman, Roma'da otelden bir çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro para cezası aldı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

SOYAL MESAFEYE UYMADIĞI 400 EURO CEZA YEDİ

İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre koronavirüs kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti.

Oyuncu Can Yaman, İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası yedi-Video

HAYRANLARI İÇİN ÖN KAPIYI TERCİH ETTİ

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları, Can Yaman’ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.