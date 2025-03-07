Oyuncu Cemre Baysel Paris'te! Tarzına beğeni yağdı

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'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan Cemre Baysel, Paris'e gitti.

Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, Paris'e gitti.

PARİS STİLİ

Şeffaf bluzu, kabarık eteği ve ceketiyle şık bir kombin yaratan Cemre Baysel, hayranlarını yine mest etti.

Baysel, son olarak estetik açıklaması yapmış ve "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum." demişti.