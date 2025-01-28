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Çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Ceyda Ateş, Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisiyle büyük çıkış yakalamış, daha sonra da ekranlara uzun bir ara vermişti.

Kariyerindeki başarısını sosyal medyada da sürdüren Ateş, aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle yakın bir bağ kuruyor.

Günlük yaşamından kesitler paylaşmayı seven oyuncu, bu kez yaşadığı sağlık sorununa dair detayları takipçileriyle paylaştı. Ateş, paylaşımında hastalık sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, başından geçenleri samimi bir şekilde dile getirdi.

"BOŞ BAKIYORUM"

Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum. Boş bakıyorum artık." Takipçileri, Ateş’in bu paylaşımına geçmiş olsun dilekleriyle destek verdi.