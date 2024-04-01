Oyuncu Ceyda Düvenci, seçim sonrası paylaşımını sevgilisiyle yaptı Yeni sevgilisi Güçlü Mete ile birlikte seçimleri paylaşan Düvenci'nin pozuna beğeni yağdı.

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Şu sıralar Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Boşandıktan sonra aşka küsmeyen Düvenci, yeni ilişkisiyle gündeme geliyordu. Ünlü oyuncunun, radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialara sessiz kalan Ceyda Düvenci adeta fotoğraflı aşk yanıtı verdi.

"Mutlu pazarlar"

Seçim gecesini sevgilisiyle birlikte geçiren Düvenci, Güçlü Mete'yi paylaşarak "Mutlu pazarlar" notunu düştü ve kalp emojisi de koydu.

Düvenci, daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım." demişti.