Oyuncu Ceyda Düvenci'nin son paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'ten yorum Oğlu Ali'nin babası oyuncu Bülent Şakrak ile tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, son olarak Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. İkili ilişkilerini artık gizlemiyor.

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Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, şu aralar özel hayatıyla gündemde.

Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi

Şu sıralar Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Artık ilişkisini gizlemeyen Düvenci, son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı.

Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı.

Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.

"Büyük konuşmak istemem"

Düvenci, daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım." demişti.