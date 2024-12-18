Oyuncu Ceyda Düvenci'nin yeni hayatı! Köye taş ev yaptırdı

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci,Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüştü.

En son Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci'nin artık taş evi var.

Düvenci, Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi.

"HAYALLERİM DEĞİŞTİ"

Düvenci, 'Bu evle ilgili başlangıçtan bugüne, o kadar çok hayallerim değişti, yaşayacağım şekil, biçim değişti ki... Kitlenmiştim. 5 aydır netleşmişti hayalim...' ifadelerini kullandı.