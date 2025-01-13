Oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci mutlu evliliklerini anlattı

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Ekranların başarılı oyuncularından İsmail Demirci ile Hande Soral 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bir oğulları olan çift, bir dergi için kamera karşısına geçti hem de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK GÜN ANLADIM"

Soral, "Karşınızdaki kişinin hayat arkadaşınız ya da başka bir deyimle yol arkadaşınız olduğunu anladığınız an neydi?" sorusuna "İsmail ile tanıştığım ilk gündü.” cevabını verdi.

Demirci de şu ifadeleri kullandı: “Hande bana ilk gün ‘Seninle çocuklarımızın olacağını görebiliyorum’ demişti. Şu anda da bir çocuğumuz var. Birlikte büyüdük, öğrendik, zorlukların üstesinden ve el ele her şeyin üstesinden gelebileceğimizi görüyorum Hande’yi tanıdığımda 30 yaşındaydım, şu an 40 yaşındayım.

Bu 10 yılda bana öğrettikleri, benim ona öğrettiklerim, beraber öğrendiklerimiz hiç bitmedi. Tanışmak bir ömür süren bir şey. Tanışmaya devam ediyoruz, bundan memnunuz.”

"ÇOK MEMNUNUM"

Ne kariyerinde ne de hayatında geleceğe dair planlar yaparak yaşadığını söyleyen Hande Soral “Kariyerimde de bunun etkisini tam olarak bu şekilde görüyorum. Çok uzun vadede ‘Böyle bir filmde oynamak istiyorum, böyle bir rolde…’ gibi planlar yapıp olmaması ya da olup da hayal ettiğim gibi sonuçlanmaması beni herhalde üzerdi diye düşünüyorum. Sanırım bu yüzden yapmıyorum. Bu halimden çok memnunum.” ifadelerini kullandı.

Soral’dan her gün oyunculuğa ve hayata dair bir şeyler öğrendiğini paylaşan İsmail Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

"EŞİMLE EŞ OLMAYI SEVİYORUM"

“Hayatımda Hande olmasaydı ne mesleki ne hayat açısından şu an olduğum insan olabileceğimi düşünmüyorum. Ona borçlu olduğum çok şey var. Eşimle eş olma durumunu çok seviyorum. Onun gibi bir oyuncuyla da oynamayı çok isterim ama bunun uzun soluklu bir proje olmasını tercih etmem.”