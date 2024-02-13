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Oyuncu Damla Sönmez imaj değiştirdi! Hayranları yorum yağdırdı

Oyuncu Damla Sönmez imaj değiştirdi! Hayranları yorum yağdırdı Rol aldığı her yerde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Damla Sönmez yeni projesi için saçlarını kıvırcık yaptı.