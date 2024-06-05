Oyuncu Defne Kayalar'dan güldüren paylaşım! Ceren Karakoç'lu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu Defne Kayalar, hem kıyafetiyle hem de tavırlarıyla katıldığı ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin, Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'a bakışları ise sosyal medyayı salladı.

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Ekranların dikkat çeken güzellerinden Defne Kayalar, geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül törenine katıldı.

Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise giyen Kayalar, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Kayalar, pozlarını 198 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldüren poz

Defne Kayalar, sosyal medya hesabında yayınladığı Beyonce ve Jay-Z'yi tiye aldığı gönderileriyle de dikkat çekti. Ünlü isim, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç ile verdiği pozuyla herkesi güldürdü.

'Merak desen bende'

Kayalar, Karakoç'un telefonuna bakarken verdiği pozuna 'Merak desen bende' notunu düştü.

Oyuncu daha sonra Selen Öztürk ile verdiği pozunu da yayınladı. Kayalar'ın 'Haset desen o da var' paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.