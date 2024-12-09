Son dizisi Bahar'da yine oyunculuğuyla beğeni toplayan Demet Evgar, bir ödül daha aldı.

Evgar bu yıl da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Ünlü oyuncu, ödülünü alırken sahnede yaptığı konuşmasıyla da gündem oldu.

Demet Evgar konuşmasında şunları söyledi:

"MEHMET EVGAR OLSAYDIM"

"Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı.

Güven meselesini kazanabilmek için erkeğin sadece erkek olması yeterli iken, büyük banka reklamlarında, otomobil reklamlarında, eğer trajik bir hata yapmadıysa ya da politik olarak üzerinde bir oyun oynanmadıysa, genelde erkek tercih ediliyor.



Neden? Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor. Ama canımızın da malımızın da durumu ortada. Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz? Erkeğin de birinci meselesi olduğu zaman ve kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olamaması, insan hakları ihlali olarak görüldüğünde!"