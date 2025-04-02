Oyuncu Demet Özdemir yeni sevgilisi Kadir Güneş'le poz verdi

Haber Merkezi

Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı. Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

MODACININ KARDEŞİ

Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı.

Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.