Oyuncu Demi Moore, Kylie Jenner'ı görmezden geldi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

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82. Altın Küre Ödülleri'nde Demi Moore'un ödül aldıktan sonra hayranı Kylie Jenner'ı görmezden gelmesi dikkat çekti. Bu tavrın nedeninin, Jenner'ın birkaç ay önce Cadılar Bayramı'nda Moore'un Striptease filmindeki görünümünü taklit etmesi olduğu düşünüldü.

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de Demi Moore, The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

62 yaşındaki Moore, Jenner'ın bulunduğu masaya giderek oradakilerle neşeli bir biçimde konuşsa da kendisini tebrik etmek isteyen Kylie'yi görmezden geldi.

KYLİE UMRUNDA OLMADI

Kendisini tebrikler "Tebrikler!" diye kutlayan Kylie'ye kısaca "Teşekkürler" diyen Moore, masada bulunan herkese sarıldı, öptü.

Ünlü oyuncu, önce Elle Fanningile daha sonra da Timotheé Chalamet ile sohbet etmeyi tercih etti.

Kylie'nin rahatsızlığının yüzünden belli olduğu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu tavrının nedeninin, Jenner'ın birkaç ay önce Cadılar Bayramı'nda Moore'un Striptease filmindeki görünümünü taklit etmesi olduğunu savundu.