Oyuncu Deniz Baysal'ın son pozu oldu! Hamile iddialarına sert cevap

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Kalpazan dizisiyle ekranlara dönen Deniz Baysal'ın projesi erken final yapmıştı.

2019 yılında nikah masasına oturduğu Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu, sık sık çocuk sorusuyla karşılaşıyor.

"ÇOCUK BANA UZAK"

Daha önce yaptığı çocuk açıklamalarıyla dikkatleri çeken ünlü oyuncu, çocuk istemediklerini "Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede. Tabii ki bu hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. Ama benim çok uzak olduğum bir konu açıkçası" sözleriyle açıklamıştı.

CEVABI AĞIR OLDU

Son olarak ise Deniz Baysal, sosyal medya hesabında bornozlu halini paylaştı. Karnını tutarak poz veren ünlü oyuncunun hamile olduğu zannedildi.

Bunu gören Baysal da magazin sayfasına cevap verdi. Ünlü oyuncu "Ne kullanıyorsanız bırakın lütfen" cevabıyla tepki verdi.