Oyuncu Deniz Çakır'ın pişmanlığı! Hayalindeki mesleği açıkladı

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Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Deniz Çakır, samimi açıklamalarda bulundu.

Ferhunde rolüyle büyük bir çıkış yakalayıp popüler bir isim haline gelen ünlü oyuncu, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Şu sıralar ekranlarda olmayan Çakır, tiyatro projelerine devam ettiğini ve yeni projeler için senaryo okuduğunu söyledi.

HAYALİNDEKİ MESLEK

Reji yapmayı çok sevdiğini belirten Çakır, büyük bir ilgiyle takip ettiği tıp dizisiyle ilgili konuştu. Üniversite yıllarında duyduğu pişmanlığı dile getiren oyuncu “Üniversite yıllarına dönebilsem, adli tıp uzmanı olmayı çok isterdim" dedi.