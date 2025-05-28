Oyuncu Devrim Özkan ameliyat oldu! Son sağlık durumunu da açıkladı

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Popüler birçok yapımda rol alan 26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Özkan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu takipçilerine duyurdu.

"SAĞLIĞINIZA ÇOK DİKKAT EDİN"

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira çiftinden gelen ayrılık haberi hayranlarını üzmüştü.

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna, "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" demişti.