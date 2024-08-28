Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray maçında! Sevgilisi Torreira’ya maç öncesi şans öpücüğü verdi Başarılı futbolcu Lucas Torreira ile yeniden barışan Devrim Özkan, Galatasaray-Young Boys maçına gitti. Maç öncesi sahaya çıkan Uruguaylı yıldız, Devrim Özkan'ın olduğu tribüne giderek elini tuttu.

Haber Merkezi

Neredeyse 1 senedir ayrı olan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci bir şans vererek barıştı.

Sevgilisini yalnız bırakmayan Devrim Özkan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynadığı maçı tribünden izledi.

"LUCAS HARİKAYDI"

Sevgilisine ait formayı giyen güzel oyuncu, maç öncesi yanına gelen sevgilisine moral verdi. Galatasaray'ın 1-0 kaybetmesinin ardından görüntülenen Devrim Özkan, "Lucas Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah" ifadelerini kullandı.