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Oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira ile aşka geldi

Oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira ile aşka geldi Şu sıralar doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dile getirmeye devam ediyor.