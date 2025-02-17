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2023 yılında aşk yaşmaya başlayan geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalayan ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın evlenecekleri konuşuluyordu.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, fotoğraflarını da kaldırmıştı.

KIRMIZI GÜL PAYLAŞIMI

Ayrılığın ardından ise oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başlamıştı. Sevgililer Günü'nde de kırmızı gül paylaşımı yapınca iddiaları güçlenmişti.

"DAHA ÖNCE DE BEKARDIM"

İddiaların ardından ise Devrim Özkan, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilişki yaşamadığını açıkladı. Özkan, İngilizce paylaşımında "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" dedi.