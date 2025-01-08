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Ekranların en beğenilen isimlerimden Devrim Özkan, oyunculuğu kadar güzelliği ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

ile Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira arasındaki ayrılık haberleri gündemdekini yerini korurken Özkan, ayrılık sonrası Torreira ile fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı.

Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" ifadelerini kullanan isim, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"YAZ GERİ GELSİN"

26 yaşındaki Devrim Özkan, yaz aylarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Özkan, mini kahverengi elbisesiyle verdiği pozlara "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu düştü.