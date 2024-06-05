Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ilişkisini doğruladı: "Her şey yolunda" Tarzı ve estetikleriyle sürekli gündem olan Dilan Çiçek Deniz, ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşadığını kabul etti.

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Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz, yeni bir ilişkiye başladı.

Her giydiği, her yaptığı ve her adımı olay olan ünlü isim, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Deniz ve Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin'in aşk iddiası doğru çıktı.

'Her şey güzel"

Deniz, Rafael Çetin ile ilişkisinin nasıl gittiği sorusuna gülümseyerek 'Her şey güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor.' diyerek cevap verdi.