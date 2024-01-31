Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: "Paşa gönlüm öyle istedi" Yaptırdığı estetik müdahaleleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

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Estetik mağduru ünlüler listesine giren oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in son hali görenleri şaşırtmıştı. Deniz’in çenesi ve gözlerindeki değişim dikkat çekti.

Oyuncu son olarak Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

"2023 hayatımın en zor senelerinden biri"

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahaleler hakkında konuştu. Deniz "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.

"Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi"

Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım" ifadelerini kullandı.

"Konu çok büyüdü"

Oyuncu "Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar..." şeklinde konuştu.