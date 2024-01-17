Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den iddialı pozlar! Takipçileri yorum yağdırdı Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak saçını havlu ile sardığı pozlarını paylaştı. Kısa süre içinde paylaşımına beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisiyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla da çok konuşulan Deniz, 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni fotoğraflarını paylaştı.

39 bine yakın beğeni aldı

Beyaz mini eteği ve saçındaki havluyla çekilen karelerini peş peşe yayınlayan 28 yaşındaki Deniz'e, kısa sürede 39 bine yakın beğeni geldi.

"Bu güzellik ne?"

Takipçileri, güzel oyuncunun pozlarına; "Bu güzellik ne?" ve "Çok iyisin" gibi yorumlar yağdırdı.