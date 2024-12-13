Oyuncu Ebru Şahin jean tarzıyla dikkat çekti! Dekoltesine yorum yağdı

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Son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ebru Şahin, projesi erken final kararı alınca üzülmüştü.

CESUR TARZI OLAY OLDU

Dizisinin finalinden sonra davetlerde boy gösteren ünlü isim, bu defa cesur tarzıyla dikkat çekti.

DÜĞMELERİ TEK TEK AÇTI

Şahin, jean bir etek ve jean gömlek kombini yaptı. Gömleğinin düğmelerini açan Şahin, siyah dantelle iç çamaşırı ile bakana bir daha baktırdı.

Sosyal medyada peş peşe iddialı karelerini yayınlayan güzel oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.