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Son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Ebru Şahin, 2022 yazında Amerikan Basketbol Ligi’nde oynayan Cedi Osman ile evlenmişti.
İşleri için Türkiye'ye gelen Ebru Şahin, çalışmadığı zamanlar yılın büyük bölümünü eşinin işi dolayısıyla Teksas’ta geçiriyor.
New York tatili
San Antonio’da yaşayan çift, dün kısa bir tatil için New York’a gitti.
Şehrin altını üstüne getirdiler. Ebru Şahin hayranı olduğu ‘Friends’ dizisinin setinden esinlenerek tasarlanan mekanı ziyaret etti. Bol bol eşiyle fotoğraf çektirdi.
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