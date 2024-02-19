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Oyuncu Ebru Şahin'in New York ziyareti

Oyuncu Ebru Şahin'in New York ziyareti Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin, eşiyle New York'ta tatil yaptı. Şahin tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.