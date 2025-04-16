Oyuncu Ege Kökenli anne oluyor! Karnı burnunda poz verdi

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Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve son olarak da Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade karakterine hayat veren Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi.

HAMİLE

Temmuz 2022’de iş insanı Lior Ahituv’la nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Ege Kökenli, hamile olduğunu resmen duyurdu.

"BEBEK A"

Ünlü isim; "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla bir video paylaştı. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.