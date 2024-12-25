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'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan oyuncu Ekin Türkmen, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bir davete katılan Türkmen, geçtiğimiz akşam objektiflere yansıdı. Türkmen, son dönemde yapılan "evli erkekler bekar erkeklere göre daha mutlu" anketi soruldu.

"EVLİ ERKEKLER MUTSUZ"

Güzel oyuncu, "Benim gördüğüm 10 evli erkekten 8'i mutlu değil. Sanki hayat bitmiş de artık bırakıyorlar kendilerini. Evliliğin ilk başındaki gibi keyifli değiller. O birbirine yansıyor ve evlilik çatırdamaya başlıyor." şeklinde konuştu.