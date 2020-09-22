Oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenleri şoke etti! Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında?

Ekranların çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenleri şoke etti. Merhamet, Bez Bebek, Göç Zamanı gibi dizilerin gözde çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında? Haberimizde..

Ekranlarsa seyirci ile çocuk yaşta buluşan Elif Ceren Balıkçı, büyüdükçe gençlik dizilerinde rol almaya başladı.

Henüz 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Elif Ceren Balıkçı, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol aldı.

Peki Elif Ceren Balıkçı kimdir? Elif Ceren Balıkçı'nın dizi ve film kariyeri devam ediyor mu? 'Elif Ceren Balıkçı kim?' sorusuna cevap arayanlar için detaylar haberimizde...

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN SON HALİ

Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Elif Ceren Balıkçı'nın inanılmaz değişimi…

9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı.

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu.

Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.

Peki Elif Ceren Balıkçı kim ve kaç yaşında? Elif Ceren Balıkçı'nın hayatı merak ediliyor... İşte Elif Ceren Balıkçı ile ilgili detaylar...

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır.

9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır.

Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Sedef karakterini canlandırmıştır.

ELİF CEREN BAKIRCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 – Göç Zamanı

2014 – Bana Artık Hicran De

2013 – Merhamet

2012 – Dedemin Dolabı

2012 – Merhaba Hayat

2011 – Su’dan Sebepler

2010 – Bez Bebek

2009 – Kayıp Madalyon

2008 – Kayıp Prenses