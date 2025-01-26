Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi

Haber Merkezi

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biris olan Elvin Levinler, hayranlarını korkuttu.

Birçok dizide yer alan ancak son zamanlarda rotasını sosyal medyaya çeviren Levinler, kalbinden ameliyat oldu.

HASTANEDEN PAYLAŞIM

Hastaneden paylaşım yapan Levinler, sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı.

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Hastaneden paylaşım yapan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.