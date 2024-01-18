Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'e eşi Cansu Tosun'dan doğum günü sürprizi: 41'inci kere kutluyorum Ekranların başarılı oyuncularından Cansu Tosun, kendi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'e 41. yaş günü için parti düzenledi.

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Erkan Kolçak Köstendil, dün gece Gayrettepe'de bir mekanda eşi Cansu Tosun'un sürpriz partisi ile 41'inci yaşını kutladı.

Doğum günü eğlencesine Sitare Akbaş, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Deniz Baysal gibi birçok ünlü isim katıldı.

"Sitare'yi sordu"

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çiftten Köstendil, "Ben yolda anladım. Uzun süredir görüşmediğim arkadaşımız Sitare'yi sordu. Ben de 'Ne alaka?' diye düşünmedim bile, anladım direkt" sözleri sonrası kahkaha attı.

Marsel detayı

Yeni yaşı hakkında konuşan oyuncu, "40 kere kutladım doğum günümü, 41. kere kutluyorum. 'Neler değişti?' diye soracak olursanız saçlarımız beyazladı. Çalışarak güzel vakit geçirdim.

Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir iki güzel şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ancak bizi en heyecanlandıran an Marsel ile olduğumuz anlar" dedi.