Oyuncu Esin Gündoğdu 72 kilo vermişti! Son hali gündem oldu

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‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi popüler birçok yapımda yer alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle konuşulmaya devam ediyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle buluşan başarılı oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla hayranlarını hem şaşırttı hem de büyüledi.

Yeni görünümüyle bambaşka biri haline gelen Gündoğdu’nun son hali gündem oldu.

MİDE AMELİYATI

Kilo vermek için daha önce pek çok yöntem deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini belirterek, sürecin kolay olmadığını ancak sonucunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu ifade etti.