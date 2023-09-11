Oyuncu Esra Akkaya'nın okul heyecanı Ünlü oyuncu Esra Akkaya, okulun ilk gününde oğlu Can Alex'i yalnız bırakmadı.

ensonhaber.com

Unutulmaz dizilerden 'Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 5.5 aylık hamileyken ikizlerini kaybetmişti.

Defalarca tüp bebek yöntemini denedikten sonra pes eden ünlü oyuncu, 2014 yılında çocuk özlemini Etiyopya'dan evlat edindiği 2.5 aylık bebekle gidermiş; oğluna Can Alex adını vermişti.

Akkaya, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün oğlunun heyecanına ortak oldu. 53 yaşındaki oyuncu, okul önünde Can Alex ve müdürünün fotoğrafına yer verdi.

Akkaya, yayınladığı kareye şu notu düştü:

"Gurur ve heyecan"

"Son sınıfın ilk günü... Gurur ve heyecan... Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Can'larımızı."