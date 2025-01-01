Oyuncu Esra Bilgiç'in O Ses Türkiye tarzı çok beğenildi

Haber Merkezi

Rol aldığı birçok projede oyunculuğuyla beğeni toplayan Esra Bilgiç, güzelliği ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Gökhan Töre ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç'in aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

O SES TÜRKİYE'YE KATILDI

Her adımı adeta olay olan Esra Bilgiç şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde ortaya çıktı. Sesiyle bütün jüri üyelerini döndürmeyi başaran ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah vücudunu saran elbisesi ile katılan Bilgiç, açık saçları, hafif makyajı ve iddialı tarzıyla büyük beğeni topladı.