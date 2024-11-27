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Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle ünlenen oyuncu Esra Dermancıoğlu, Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programına konuk oldu.

Sosyal medyada enerjik neşesi ve danslarıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Dermancıoğlu, dans ederken, “Dans etmek ve bu el hareketleri bana çok iyi geliyor. Fırsatım olsa zaten her sabah başka bir coğrafyada, başka bir şehrin içinde uyanmak isterdim. Bu benim ideal hayat şeklim olabilir." dedi.

Ayrıca, "Bu hayatına dair her şeyi unutsan, neyi unutmak istemezdin?" sorusuna cevap veren Esra Dermancıoğlu şunları söyledi:

"KIZIMI VE İLK SEVİŞTİĞİM ADAMI UNUTMAK İSTEMEM"

“Kızımı unutmak istemezdim. Bir tek kızımı. Onunla çirdiğim her anımı hatırlamak isterim. Çok mutlu olmuştum ilk seviştiğim adamı da unutmak istemem o beni çok mutlu etmişti. Çok çok iyi hissetmiştim. O ikisi kalsın bende."