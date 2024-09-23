Oyuncu Ester Exposito'dan çok konuşulacak pozlar Elite dizisi ile ünlenen oyucu Ester Exposito, sosyal medya hesabında yeni saçlarıyla poz verdiği fotoğrafları hayranlarının beğenisine sundu.

Büşra Yıldız

Eşsiz güzelliği ile milyonları kendine hayran bırakan Elite dizisinin parlayan yıldızı Ester Exposito, hayranlarını üzdü.

22 yaşındaki güzel, 26 milyon takipçili Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Ester Exposito, paylaşımında yeni saçlarını gösterdi.

Küt kestirdiği ve koyu renge boyattığı saçlarını gösteren güzel oyuncu, iddialı pozlar verdiği paylaşımına 'hihiihihhi' notunu düştü.

SAÇLARI BEĞENİLMEDİ

Ester Exposito'nun paylaşımının altı olumsuz yorumlarla oldu.

Güzel oyuncuya 'Neden böyle bir şey yaptın, hiç yakışmamış' yorumları yapıldı.

"FARKLI BİR HAVA KATMIŞ"

Güzel oyuncunun sadık hayranları ise, 'Her renk mi yakışır, bu hali bile güzel' yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise, bu görünümün bir reklam çalışması kapsamında ilgi çekmek için peruk kullanılarak oluşturulduğunu iddia etti.