Oyuncu Fahriye Evcen, kar pozu vermeye doymadı Ailesi ile kar tatiline çıkan oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı kar fotoğraflarının devamı geldi.

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ensonhaber.com

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuştu.

"Adamımla"

Kar tatilene çıkan Özçivit Ailesi gündemden düşmüyor. Kuruluş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaşmıştı.

Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, kar tatilinden karelerine yenilerini ekledi.

Renkli tulum giydi

Evcen'in kayak şıklığı hayranlarından tam not aldı. Renkli tulumu çok yakıştırılan Fahriye Evcen'in, "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareleri sosyal medyayı salladı.

Karan Özçivit kayıyor

Güzel oyuncu, büyük oğlu Karan’ın kaydığı anları da Instagram hesabından yayınladı. Karan Özçivit’i başarılı kayak videosu gündem oldu.