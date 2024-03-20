Oyuncu Fahriye Evcen lüks evinin manzarasını paylaştı Yatırımlarını gayrimenkule yatıran ünlü isimlerden Fahriye Evcen, evinden paylaşım yaptı. Güzel oyuncunun evinin manzarasına beğeni yağdı.

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Beraber rol aldıkları Çalıkuşu dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, hiç zaman kaybetmeden hayatlarını birleştirmişlerdi.

Mutlu evlilikleri ve iki oğluyla sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile sık sık gündeme geliyorlar.

Villa alıyorlar

Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.

Evinin manzarası hayran bıraktı

İkiliden Fahriye Evcen, Instagram hesabından evinin manzarasını paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Oyuncunun evinin manzarasına hayranları tarafından yorum yağdı.