Oyuncu Fahriye Evcen'den çocuklu tatil pozları geldi İki oğluyla tatil pozları veren Fahriye Evcen, gündem oldu. Karelerde Burak Özçivit'in olmaması akıllara geçen hafta Rusya'da yaşanan dikkat çeken olayı hatırlattı.

Haber Merkezi

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medyadaki aktif hallerini sürdürüyor. Tüm yazı çocuklarıyla lüks villalarında geçiren güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Çocuklarıyla poz veren güzel oyuncu yeni tatil kareleri yayınladı.

BURAK YOK

Fotoğraflarda Evcen’in çocuklarıyla mutlu anları dikkat çekerken, eşi Burak Özçivit’in eksikliği ise gözlerden kaçmadı.

Oğulları Karan ve Kerem'le poz veren Fahriye Evcen'i yine takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

SAMİMİYET FAHRİYE'Yİ KIZDIRDI

Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya’da bir davete katılıp hayranıyla samimi görüntüler vermişti.

Konu üzerine sessiz kalan ünlü çiftten bir açıklama gelmemişti. İddiaya göre, Fahriye Evcen yaşanan bu olaya hala sinirli.