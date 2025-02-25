Oyuncu Fahriye Evcen'in kamyonuyla verdiği poz gündem oldu

Haber Merkezi

İstanbul'a kar yağmasına en sevilen isimlerden biri de Fahriye Evcen oldu. Karlar eriyene kadar bir sürü pozlar veren ve sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, son pozlarıyla gündem oldu.

Kazancı sıkça magazin gündeminde yer alan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, lüks hobileriyle de dikkat çekiyor.

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Evcen, bu defa lüks kamyonuyla poz verdi. 4×4 arazi tipi kamyonuyla peş peşe pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in aracının fiyatı da merak edildi. Dikkat çeken aracın 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL.