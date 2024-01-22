Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, takipçilerinin regl sorusuna cevap verdi: Gün verdi Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak takipçileriyle soru cevap yaptı ve "PSM miyiz?" sorusunu da pas geçmedi.

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En son "Bihter" filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyanın ünlü isimlerinden.

"Çok çirkinsin"

Instgaram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Abdullah, önce kendisine gelen "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik." mesajını pas geçmedi.

Oyuncu, bunu yazan kişiyi paylaşarak "Özür dilerim güzellik." dedi.

Abdullah, bununla da kalmadı ve "PSM miyiz?" sorusuna da tarih vererek yanıt verdi. Güzel oyuncu regl tarihini paylaşarak "Geliyor." dedi.

"Komik"

Sürekli tarzı yüzünden eleştirilen Farah Zeynep Abdullah, son olarak bu konuda "Anasına küfretmişimcesine giydiklerimden nefret eden insanlar bana komik geliyor." demişti.