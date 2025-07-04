Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evlendi! Merve Dinçkol’dan soyadı hamlesi yapıldı

Camdaki Kız rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran'da dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde nikah töreni esnasında duygusal anlar yaşandı. Dinçkol, düğünden günler sonra soyadını güncelledi.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Şerifoğlu ile evlenen Dinçkol, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medyada soyadına ‘Şerifoğlu’nu da ekledi. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Dinçkol'un sosyal medya hamlesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Şerifoğlu, Dinçkol'a İtalya'da evlilik teklifi etmişti. Tatil dönüşü samimi açıklamalar yapan yakışıklı oyuncu "Capri'de 800 metrelik bir merdiveni tırmandık. Ter içinde kaldım, gömleği çıkardım, perişan haldeydim. Tam o anda diz çöktüm ve teklif ettim."