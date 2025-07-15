Oyuncu Furkan Kızılay'ı kızdıran soru! aylık kazancı soruldu! “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?”

Yıllar önce yayından kalksa da tekrarları severek izlenmeye devam edilen Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazındıktan sonra Survivor'a da katılan Furkan Kızılay, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

1 Haziran'da evlendiği eşi Tutku Yılmaz ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun bu sefer de kazancı merak edildi. Furkan Kızılay'a sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” soruları yağdı.

Sürekli bu sorularla muhattap olduğunu söyleyen ünlü isim artık isyan etti:

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

“Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz.”

Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara tepki göstermişti. Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" demişti.