Oyuncu Gamze Özçelik Epstein skandalına tepki gösterdi Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, şimdi de dünyayı sarsan Epstein skandalına tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatmaya başlamıştı.

Özçelik, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gamze Özçelik sessiz kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Özçelik, son dönemde dünyayı sarsan Epstein skandalına tepki gösterdi.

'Çıldırmamak elde değil'

Ünlü isim, sosyal medya hesabından Epstein etiketi kullanarak 'Çıldırmamak elde değil' notunu düştü.

Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein, 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı kurduğu ortaya çıkan Amerikalı milyarder Epstein, bu fuhuş ağı suçlamasından kurtulmak için 2019 yılında intihar etti.

Epstein skandalı

Ancak Epstein skandalı, her geçen gün korkunç detaylarla kan dondurmaya devam ediyor.