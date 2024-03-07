Oyuncu Gizem Karaca, Moskova tarzıyla büyüledi! Paylaşımına yorum yağdı

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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam kuran ve evinin bahçesinde organik tarım yapan güzel oyuncu, herkesi şaşırtmıştı.
Son olarak Karaca, eşini de yanına olarak Moskova'ya gitti.
Moskova tarzı
1-8 Mart tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşen Moscow Fashion Week'e konuk olan Gizem Karaca, gecedeki tarzını sosyal medyada da paylaştı.
Saçlarını kısacık kestiren ve imajıyla beğeni toplayan Gizem Karaca'nın transparan ve sırt dekoltesi detaylı elbisesi büyüledi.
Gizem Karaca, son olarak Safir dizisinde yer almış ve diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.
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