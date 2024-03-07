Haberler



Magazin



Oyuncu Gizem Karaca, Moskova tarzıyla büyüledi! Paylaşımına yorum yağdı

Oyuncu Gizem Karaca, Moskova tarzıyla büyüledi! Paylaşımına yorum yağdı Önceki gün bir etkinlikte boy gösteren Gizem Karaca, kısa saçları ve siyah elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu o akşam kendini çok beğenmiş olacak ki fotoğraflarını paylaşmaya doymadı.