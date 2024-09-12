Oyuncu Gizem Karaca sırt dekoltesini gösterdi! Tarzıyla sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu Gizem Karaca bu yıl Haliç'te düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde jüri oldu. Karaca gecede derin sırt dekolteli bir elbise giydi.

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Haber Merkezi

Miss Turkey 2011 Güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra ünlenen manken ve oyuncu Gizem Karaca, oyunculuk kariyerindeki yükselişine devam ediyor.

Şimdilerde yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Karaca, bu yıl Miss Turkey 2024 final gecesinde jüri koltuğunda oturdu.

"SIRTIMI DA GÖSTEREYİM"

Geceye tamamen pullu derin sırt dekolteli ve tül detaylı elbisesi ile katılan Gizem Karaca, kameralar önünde poz verirken 'Sırtımı da göstereyim.' deyip arkasını döndü.

Karaca'nın kendisi de tarzı da çok beğenildi.

Karaca, bu zaman kadar Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Safir gibi birçok projede yer aldı.